UN TRANSFERT À 30 M€

La Communauté d’agglomération de Bastia vient d’ouvrir un gros chantier pour assurer le transfert nord / sud des eaux usées urbaines et l’extension de la station d’épuration sud sur le site de l’Arinella. Cette opération qui permettra de traiter les eaux usées d’un équivalent de 124 000 habitants, est à la fois exemplaire et indispensable à la qualité de l’environnement, à l’essor démographique et au développement économique et touristique. En effet, il n’est plus possible de concevoir l’avenir d’un territoire sans prendre en compte l’enjeu environnemental. Or, l’assainissement en est un de ses volets majeurs. Une fois les travaux achevés fin 2013, le territoire communautaire sera en mesure de recevoir davantage d’habitants et de visiteurs, de faire construire les équipements et les logements de son dynamisme démographique, d’accueillir de nouvelles entreprises. Rappelons que l’opération globale nécessite un investissement avoisinant les 30 millions d’euros financés en partie par la CAB, la CTC, l’Agence de l’Eau et le département de la Haute-Corse.