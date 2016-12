DÉGAZAGE À SCANDOLA : FRANÇOIS ALFONSI INTERPELLE LA COMMISSION EUROPÉENNE

L’alerte à la pollution qui a eu lieu la semaine dernière au large de Scandola, menacé par le dégazage d’un navire, a fortement inquiété François Alfonsi, député européen. Dans un courrier rédigé avec Michèle Rivasi, également élue au parlement européen, et adressé à la commission européenne, François Alfonsi a dénoncé « les défaillances d’une telle situation » et souligné l’impérieuse nécessité, pour les ports de Méditerranée, de disposer d’infrastructures suffisantes pour le dégazage légal des navires. Pour les deux élus, « la commission européenne doit durcir le ton, mettre en place une législation stricte, contrôler sa mise en oeuvre et empêcher les comportements criminels de certains armateurs. »