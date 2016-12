FAMILLES MONOPARENTALES EN HAUSSE

En Corse, les familles monoparentales sont plus fréquentes qu’au niveau national. Leur évolution y est aussi plus rapide. En 2009, 23% des enfants corses vivent avec un seul de leurs parents contre 19% au niveau national. L’adulte, qui est à la tête de cette structure familiale, est souvent dans une situation moins favorable sur le marché du travail que dans les autres types de familles. Il est de fait plus touché par la précarité. En raison notamment d’une fécondité plus faible dans la région, les familles avec enfant(s) sont plus petites que sur le continent ; alors que les familles sans enfant y sont aussi fréquentes. Les jeunes adultes de plus de 25 ans, vivant chez leurs parents , les "tanguy", sont plus nombreux en Corse.