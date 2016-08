U PALADINU INAUGURÉ CE 14 SEPTEMBRE

Né en 2003, le projet de création d’une halle des sports à Ajaccio s’est concrétisé dix ans plus tard. "U Paladinu”, nom choisi pour l’établissement, s’étend sur 4336m2 plus 14500m2 de places de stationnement et pourra accueillir 3000 personnes. Coût de l’opération : 15 millions d’euros à charge pour l’Etat (45,45%), la CTC (30,35%), la municipalité d’Ajaccio (18,74%) et le ministère de la jeunesse et des sports (5,46%). Le budget annuel du Paladinu, géré par une régie autonome, est de 600000 euros. La structure sera officiellement inaugurée ce samedi à l’occasion de la fête du sport. Elle pourra accueillir divers types de manifestations sportives ou culturelles et abritera, à cet effet, l’équipe du GFCA Volley en Ligue A.