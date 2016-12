FESTIVENTU 2013

Cette nouvelle édition 2013 abordera, comme à son habitude, des thématiques fondamentales avec optimisme et persévérance. L’accent sera mis cette année sur la protection des mers et des océans, de laquelle participe la biodiversité marine, en présence des fidèles parrains, Isabelle Autissier et Yann Artus-Bertrand. Des temps de rencontres et de débats seront proposés autour de l’économie circulaire et insulaire, sur les initiatives et actions citoyennes, écologiques… et sportives ! Alors que le site nous y invite si naturellement. L’information, l’action citoyenne et la pédagogie active seront au centre de tous les échanges. Festiventu, c’est aussi 5 jours de propositions artistiques : expositions, projections, spectacles et concerts avec, entre autres, le grand retour des Innocents, le fameux François Morel ou l’incroyable voix de Battista Acquaviva. Tout çà c’est du 23 au 27 octobre. Vous avez tout juste le temps de vous préparer !